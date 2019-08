Il Principe Cerca Moglie 2: Shari Headley confermata nel cast!

Il principe cerca moglie 2 potrà contare sulla presenza nel cast anche di Shari Headley che riprenderà il ruolo avuto nel primo capitolo della storia, ovvero quello di Lisa McDowell.

L'attrice sarà nuovamente la donna che ha conquistato il cuore del Principe Akeem, il nobile al centro della trama del cult Il principe cerca moglie e interpretato dalla star della comicità Eddie Murphy.

Nel sequel della commedia ritorneranno anche Arsenio Hall, James Earl Jones, Paul Bates e John Amos. Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno invece Wesley Snipes, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Rick Ross e KiKi Layne.

Il nuovo capitolo, in arrivo nei cinema nel dicembre 2020, della storia de Il principe cerca moglie, avrà come star Eddie Murphy che sarà per la seconda volta il Principe Akeem e Arsenio Hall riprenderà la parte del suo fedele consigliere e amico Semmi.

Il film è stato scritto da Kenya Barris, creatore di black-ish, e verrà diretto dal regista Craig Brewer.

Sul grande schermo si assisterà al nuovo capitolo della storia del principe di Zamunda che, nel film originale, si era stancato di avere a che fare con le potenziali mogli che vivevano nel suo regno, decidendo così di intraprendere un viaggio. Akeem si ritrovava alle prese con la vita a New York, incontrando una donna dal carattere determinato e indipendente di cui si innamorava.

Nel sequel il principe scoprirà di avere un figlio che non ha mai conosciuto e ritornerà negli Stati Uniti per incontrare l'improbabile erede al trono di Zamunda.

Eddie Murphy è coinvolto come produttore esecutivo de Il principe cerca moglie 2 in collaborazione con Barris e Kevin Misher.