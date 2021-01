Il principe cerca figlio: il film con Eddie Murphy sarà vietato ai minori di 13 anni

Il principe cerca figlio porterà nuovamente Eddie Murphy nei panni del principe di Zamunda, Akeem, nel sequel del classico diretto da John Landis, Il principe cerca moglie. Il nuovo film con Eddie Murphy sarà vietato ai minori di 13 anni, a differenza del suo predecessore, che era stato vietato ai minori. All'epoca, comunque, nonostante questo pesante visto da parte della censura, il film fu in grado di trasformarsi in una clamorosa hit e di ottenere più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il principe cerca moglie 2: una foto del protagonista

La notizia del divieto ai minori di 13 anni conquistato da Il principe cerca figlio è stata lanciata da ComicBook. Il progetto ha ricevuto tale divieto a causa del linguaggio forte, di contenuti sessuali e dell'utilizzo di sostanze psicotrope. In effetti, questi motivi sono gli stessi che valsero il divieto ai minori al film diretto da John Landis che ha lanciato la figura di Eddie Murphy. Innanzitutto, il progetto del 1988 si apre con un nudo integrale del suo protagonista che, appena svegliatosi, viene lavato da alcune sue sottoposte in topless.

Poi, la scena del barbiere e la breve apparizione di Samuel L. Jackson contribuiscono ad alimentare il ricco catalogo di fuck, motivo che è valso al film il divieto ai minori. Molto probabilmente, Il principe cerca moglie 2 ha evitato ogni nudità. Tuttavia, stentiamo a credere che abbia evitato l'utilizzo della parola fuck. Quando Craig Brewer, regista del titolo, ha commentato le prime immagini diffuse del suo nuovo progetto, ha anche affermato: "Abbiamo scritto questo film in modo tale da portare a compimento qualche critica. Tuttavia, il nostro obiettivo è stato anche quello di dare vita ad uno spettacolo per famiglie. Mio figlio di 12 anni lo ha adorato. Il principe cerca moglie, praticamente, è stato visto da tantissimi minori di 18 anni".

Il vero problema è che moltissime commedie vietate ai minori di 13 anni con Eddie Murphy non hanno ottenuto il successo sperato, mentre l'attore comico raggiunge i suoi vertici con i film vietati in toto ai minori. Comunque, a partire dal 5 marzo 2021, il film sarà distribuito su Amazon Prime Video e da quel momento potremo giudicare con cognizione di causa.