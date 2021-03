Il Postino: quando Maria Grazia Cucinotta e Maradona ricordarono Massimo Troisi in TV (VIDEO)

Nel 2005 Diego Armando Maradona e Maria Grazia Cucinotta omaggiarono Massimo Troisi durante una trasmissione televisiva condotta dal fuoriclasse argentino, La noche del 10. La Cucinotta era divenuta celebre in Argentina dopo essere stata la co-protagonista di Troisi ne Il Postino con il ruolo di Beatrice Russo.

Durante l'intervista la Cucinotta dichiarò: "Guarda io devo tutto a quell'uomo, è stato il mio primo film importante e adesso sono passati undici anni. Anche qui in argentina la gente, dopo ben 11 anni, mi chiama ancora Beatrice, Beatrice Russo."

"Per me è un grande onore perché come tu sai Massimo è morto il giorno dopo la fine delle riprese. La cosa fantastica è che lui vive ancora in quel film perché ha fatto sognare veramente tanta gente perché Troisi era una persona speciale, una persona che nella sua vita ha regalato tanto amore e tanti sorrisi a tutti." Concluse l'attrice italiana.

Maradona frequentava spesso la casa di Troisi a Roma, infatti, dopo l'uscita di questa video-intervista Carlo Verdone, attore e regista romano e caro amico di Troisi, dichiarò: "Maradona lo incontrai a casa di Troisi, me lo presentò lui: passai a trovare Massimo e ci trovai Diego... pazzesco!".