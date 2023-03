Il Pinguino: Michael Zegen tra le new entry nel cast della serie spinoff di The Batman

Michael Zegen, James Madio e Scott Cohen si uniscono al cast de Il Pinguino (The Penguin in lingua originale), la nuova serie spinoff di The Batman, con protagonista Colin Farrell, realizzata per HBO. Variety ha rivelato in esclusiva che questi tre attori interpreteranno ruoli ricorrenti negli episodi.

Michael Zegen, James Madio e Scott Cohen sono stati confermati fra i protagonisti de Il Pinguino. Nel cast della serie HBO troviamo anche: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown.

Sappiamo ancora poco riguardo alla storia di questa serie tv derivata da The Batman, anche se alcune voci suggeriscono che Michael Zegen potrebbe vestire i panni di Alberto Falcone, figlio di Carmine Falcone (boss criminale di Gotham City interpretato da John Turturro nel film) e fratello di Sofia Falcone, che sarà interpretata da Milioti.

Il Pinguino sarà composta da 8 episodi, e dovrebbe continuare gli eventi che abbiamo visto in The Batman, partendo dal suo finale. Lauren LeFranc si occuperà della sceneggiatura, guidando la serie come showrunner, oltre a far parte del team di produttori insieme a Matt Reeves, Dylan Clark e Farrell. Craig Zobel sarà il regista dei primi tre episodi.