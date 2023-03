Il Pinguino: Clancy Brown nel cast della serie

Clancy Brown farà parte del cast della serie Il Pinguino, il progetto spinoff di The Batman con protagonista Colin Farrell che verrà realizzato per HBO Max.

Il Pinguino, la serie spinoff del film The Batman, avrà nel proprio cast anche Clancy Brown.

Il progetto verrà realizzato per la piattaforma di streaming HBO Max e avrà come protagonista Colin Farrell nella parte di Oswald Cobblepot.

La produzione di The Penguin aveva già confermato la presenza tra gli interpreti di Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, e Deirdre O'Connell.

Clancy Brown, che in passato ha dato voce a Lex Luthor in alcuni progetti animati della DC, avrà il ruolo di Salvatore Maroni, un famoso boss del crimine a Gotham City.

Nel film The Batman si era fatto più volte riferimento al personaggio e alla fine del suo impero criminale, situazione che aveva permesso all'organizzazione di Carmine Falcone di prendere il potere. Milioti, negli episodi, sarà Sofia Falcone, la figlia del boss.

La serie dedicata al Pinguino sarà composta da otto puntate e proseguirà la storia del film. Gli eventi saranno ambientati subito dopo quanto accaduto in The Batman.

Lauren LeFranc firmerà la sceneggiatura della serie, oltre ad avere l'incarico di showrunner e fare parte del team di produttori insieme a Matt Reeves, Dylan Clark e Farrell.

Craig Zobel sarà il regista dei primi tre episodi.