Il Patriarca con Claudio Amendola: cast, trama e anticipazioni della prima puntata, stasera su Canale 5

Stasera 14 aprile su Canale 5 va in onda Il Patriarca con Claudio Amendola: cast, trama e anticipazioni della prima puntata della nuova serie

Stasera 14 aprile su Canale 5 debutta Il patriarca, la nuova serie con Claudio Amendola, protagonista e regista del family drama con connotazioni mafiose.

La serie, girata tra Roma, Bari e Monopoli, è composta da dodici episodi che saranno trasmessi in sei serate. Il Patriarca è stato scritto da Sandrone Dazieri e Mizio Curcio.

Trama de Il Patriarca

La serie racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante.

Trama della prima puntata

emo Bandera e' il piu' potente e chiacchierato imprenditore della citta' di Levante, che al compiere dei sessant'anni scopre di essere malato. Pur senza comunicare la notizia alla famiglia, Nemo decide di annunciare il suo ritiro dagli affari e si prepara a scegliere il suo erede tra i suoi due figli, Carlo e Nina. Con questo delude le aspettative del suo figlioccio e braccio destro Mario, convinto da sempre di essere l'erede designato. Ma Nemo ha anche un'altra figlia, Lara, nata dal suo primo amore, ora in coma irreversibile. Ma i problemi per Nemo si moltiplicano: un boss locale lo deruba di un importante carico, ed in citta' arriva l'incorruttibile ispettore Monterosso.

Cast de Il Patriarca:Interpreti e personaggi