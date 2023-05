Il patriarca: cast, anticipazioni e trama dell'ultima puntata. Stasera su Canale 5

Stasera 19 maggio su Canale 5 va in onda Il Patriarca con Claudio Amendola: cast, trama e anticipazioni della sesta ed ultima puntata

Questa sera, 19 maggio, su Canale 5 andrà in onda la sesta ed ultima puntata de Il patriarca con Claudio Amendola. L'attore è sia protagonista che regista di questo family drama dalle connotazioni mafiose. Il progetto è un adattamento italiano della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso, disponibile su Netflix.

Il patriarca, girata tra Roma, Bari e Monopoli, è composta da dodici episodi trasmessi in sei serate. Lo show è stato scritto da Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Per vedere la nostra video intervista con Claudio Amendola, cliccate qui.

Trama de Il Patriarca

La serie racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante.

Trama della sesta puntata

Il matrimonio di Mario e Nina si conclude in modo inaspettato e le conseguenze portano a un terribile ricatto di Freddy nei confronti di Nemo costretto ad accettare l'aiuto di Monica. A risolvere la situazione e' chiamato Mario che pero' si trova di fronte ad una scelta drammatica. Anche Lara per aiutare il padre dovra' decidere se sacrificare tutti i suoi principi morali, mentre Monterosso ha ancora una carta da giocare per fare finalmente giustizia a Levante.

Grazie alla clip caricata su Mediaset è possibile vedere il promo dell'ultima punta.

Cast de Il Patriarca: Interpreti e personaggi