Inizialmente si credeva che Il paradiso per davvero fosse un film basato su una storia vera ma in seguito il ragazzino del libro ha smentito tutto.

Il paradiso per davvero è l'adattamento cinematografico del libro autobiografico intitolato Heaven is for Real: A Little Boy's Astounding Story of His Trip to Heaven and Back, scritto da Todd Burpo e Lynn Vincent. Inizialmente si credeva che la pellicola fosse tratta da una storia vera ma in seguito il bambino al centro delle vicende ha smentito i fatti narrati nel manoscritto.

Kelly Reilly abbraccia Greg Kinnear ne Il Paradiso per Davvero

Il film narra la storia di Colton Burpo‚ il figlio di quattro anni di un pastore di una piccola città del Nebraska che‚ durante un intervento chirurgico‚ ha un'esperienza pre-morte, perde la sua coscienza ed entra in paradiso. Da qui il bambino riesce ad osservare il dottore e suo padre nella sala d'attesa, contornato da nuvole celesti e bianca luce divina.

Il bambino riferisce anche di aver incontrato sua sorella abortita, di cui nessuno gli aveva parlato‚ e il suo bisnonno che morì 30 anni prima che Colton nascesse. Il semplice e disarmante messaggio del film, e del libro, sembra essere questo: il paradiso è un posto reale, Gesù ama davvero i bambini‚ quindi sii pronto.

Il Paradiso per Davvero: Greg Kinnera e Connor Corum sono Todd e Colton Burpo in una scena del film

Quasi cinque anni dopo essere entrato nelle liste dei best seller il libro da cui è stata tratta la sceneggiatura del film è stato ritirato dagli scaffali perché Alex Malarkey, il bambino della storia, ha rivelato che le vicende narrate in quelle pagine, in realtà, sono frutto della sua fantasia.

"Non sono morto. Non sono andato in paradiso", ha scritto Alex. "Ho detto che sono andato in paradiso perché pensavo che sarei riuscito ad attirare l'attenzione degli altri. Quando ho affermato di averlo fatto, non avevo mai letto la Bibbia. Le persone hanno tratto profitto dalle bugie e continuano a farlo. La Bibbia è l'unica fonte di verità. Qualsiasi cosa scritta dall'uomo non può essere infallibile".