Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo 2026: Botteri chiederà la mano di Delia?

C'è chi è pronto (forse) al grande passo e chi invece decide di prendere definitivamente le distanze per non soffrire: al Paradiso delle Signore l'amore è sempre protagonista. Ecco cosa accadrà nella puntata di giovedì 26 marzo su Rai 1 stando alle anticipazioni della soap.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap pomeridiana di Rai 1 che continua a intrecciare storie di amori complicati, ambizioni e intrighi. Nella puntata in onda giovedì 26 marzo alle ore 16.00 circa, i protagonisti si troveranno di fronte a scelte importanti, tra addii dolorosi, nuovi inizi e verità che iniziano a emergere e sono già pronte a cambiare gli equilibri al grande magazzino milanese. Le anticipazioni.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti, il clima a Il paradiso delle signore si è fatto sempre più carico di tensioni sotterranee. Irene, alle prese con il matrimonio imminente, ha iniziato a fare i conti con emozioni che credeva di aver archiviato: la canzone scritta da Johnny per lei riapre ferite mai del tutto rimarginate. Lui, dal canto suo, vive un momento di profonda fragilità, stretto tra un amore impossibile e la preoccupazione per l'amico Brian, impegnato in guerra.

Intanto, dopo una notte che ha il sapore di un nuovo inizio, Botteri guarda a Delia con occhi diversi, non più solo attrazione ma un sentimento che chiede stabilità. Sul fronte familiare, invece, Ciro osserva con sospetto il malumore di Concetta, convinto che dietro ci sia Ivana, mentre Odile, spinta e manipolata da Ettore, si espone in prima persona contro Umberto, alimentando un clima sempre più teso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Adelaide

La nuova puntata porta con sé scelte nette e conseguenze immediate. Johnny decide di fare un passo indietro, forse il più doloroso: prendere le distanze da Irene diventa per lui l'unico modo per proteggersi da un sentimento che rischia di travolgerlo. Una decisione lucida, ma carica di sofferenza, che potrebbe cambiare definitivamente i loro equilibri.

Nel frattempo, Ciro arriva a una conclusione che ribalta le sue iniziali convinzioni: il malessere di Concetta non ha nulla a che vedere con Ivana. Così decide di assumerla al Gran Caffè, aprendo una nuova fase anche per Mimmo, che finalmente può raggiungere Agata a Firenze. Una scelta pratica, ma anche carica di implicazioni affettive.

Al Paradiso, invece, si respira un'aria completamente diversa poiché il servizio fotografico della nuova collezione si rivela un successo e Delia conquista tutti con la sua presenza. È proprio in questo clima di entusiasmo che Botteri trova il coraggio - e l'ispirazione - per fare il grande passo: l'idea di una proposta di matrimonio prende forma, trasformando un sentimento recente in qualcosa di sorprendentemente concreto.

Ma non è tutto. Sullo sfondo si muove ancora Ettore, sempre più deciso a controllare Odile e a tenerla lontana da Umberto. Un isolamento studiato, che non passa inosservato a Marta: la donna tenta di intervenire, ma si scontra con un muro. Ettore, infatti, anticipa ogni mossa e organizza una serata a casa Marchesi che si trasforma presto in un palcoscenico di tensioni.

È proprio durante quell'incontro che arriva una notizia destinata a far rumore: l'articolo di Rosa sulla Banca Guarnieri e il suo coinvolgimento nel caso Meneghini. Un colpo che rischia di travolgere equilibri già fragili e che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per tutti.

Tra amori messi alla prova, manipolazioni sempre più evidenti e verità pronte a emergere, Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare le sue storie con un ritmo serrato, lasciando i protagonisti - e il pubblico - sospesi tra speranza e incertezza.