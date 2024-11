Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 6 novembre 2024: Marta fa una scelta drastica

In una giornata, quella di mercoledì 6 novembre, che sarà leggermente sconvolta dai risultati elettorali USA, Il Paradiso delle signore 9 andrà regolarmente in onda su Rai 1 alle 16:00. Nella nuova puntata a tenere ancora banco è la truffa ordita da Umberto contro Marcello, che sta avendo strascichi davvero pesantissimi per gli abitanti di Villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Odile si avvicina a Matteo

Non che non lo avesse ampiamente previsto: Matteo sapeva che, qualora il piano di Umberto non avesse funzionato, per lui le cose si sarebbero messe molto male, e a poco sarebbe valsa, agli occhi di Marcello, la motivazione del ricatto subito. Per adesso sta andando anche peggio del previsto per il contabile del Paradiso, che ha tutti gli occhi puntati addosso. C'è solo una persona a Milano che si offre di aiutarlo: è Odile. Il Portelli però peferirà stare lontano dalla figlia della contessa. I nostri pensieri da spettatori, però, non possono che suggerirci un dubbio: la fine della relazione con Maria è ormai all'orizzonte?

Sono momenti difficili anche per Marta. La giovane non può che condannare fermamente le azioni del padre e ancora non riesce a trovare una giustificazione plausibile che giustifichi il suo odio cieco per Marcello e per il Paradiso. Ora però è rimasta delusa anche dal comportamento di Adelaide, che le ha nascosto quanto sapeva sulla vicenda. Tradita dalle persone della sua famiglia, quelle con cui condivide il proprio spazio vitale, Marta si troverà costretta a prendere una decisione drastica per il proprio bene.

Al suo fianco troverà Enrico, che ha capito che qualcosa non va.

Marcello vuole distruggere l'immagine di Guarnieri ma Roberto non sarà completamente d'accordo con lui

I preparativi per la festa che Irene sta organizzando per Alfredo procedono a gonfie vele, peccato che lui, parallelamente, stia già cercando qualcuno con cui trascorrere il giorno del suo compleanno! Questo manderà tutto a monte?

C'è tensione, invece, a casa di Mario e Roberto: la portinaia pettegola sta mettendo a dura prova la loro ansia di essere scoperti.