Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 31 marzo: Rosa a un bivio, Adelaide prende una decisione

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani lunedì 31 marzo con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Rosa è divisa tra il Paradiso Market e l'offerta di Tancredi mentre Adelaide ha preso una decisione sulla sua operazione.

Nell'episodio precedente

Mimmo affronta una situazione imprevista legata alla convocazione dei superiori, che riguarda la sua partecipazione alla manifestazione studentesca. Intanto, il ritorno di Adelaide a Villa Guarnieri porta Marcello e Rosa a un confronto necessario sulle questioni rimaste irrisolte dopo il bacio che si sono scambiati.

Al Paradiso le Veneri discutono della nuova collezione di Botteri. Tancredi, nonostante abbia fatto pace con zia Adelaide, continua i suoi piani segreti con Giulia, coinvolgendo nuovamente Rita, mentre Umberto cerca di convincere la contessa a sottoporsi a un intervento. La donna, prima di decidere, chiede ad Enrico un nuovo consulto.

Adelaide interpretata da Vanessa Gravina

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9: Adelaide ha deciso sull'operazione, ma Umberto si oppone

Al GGM si respira aria di cambiamento: il grande magazzino si prepara al lancio della nuova collezione e la scelta della modella perfetta genera entusiasmo e aspettative tra tutti. Ma non è solo la moda a essere al centro della scena, perché per alcuni protagonisti è il momento di prendere decisioni importanti.

Rosa si trova di nuovo a un bivio: da un lato, le richieste di Roberto per il Paradiso Market, dall'altro, la proposta di Tancredi, che potrebbe cambiare il suo futuro. A complicare ulteriormente la situazione c'è la sua ricerca di una nuova casa. Per fortuna, Irene interviene e le propone una soluzione che potrebbe darle la stabilità di cui ha bisogno. La giovane, però, non è l'unica a dover fare scelte difficili.

Adelaide ha finalmente preso una decisione importante riguardo alla sua operazione, ma non tutti sono d'accordo. Umberto, preoccupato per la Contessa, si oppone e cerca l'appoggio di Odile e Marta per farle cambiare idea. Riuscirà a convincerla o la contessa seguirà comunque la sua strada? Nel frattempo, alla GMM, Tancredi e Giulia non si arrendono e stanno già pensando a un nuovo piano per vendicarsi di Botteri.

Per portarlo a termine, i due vogliono coinvolgere Rita, ma non sanno se la donna sarà dalla loro parte. Tra scelte difficili e tensioni, Rosa prende finalmente una decisione importante per sé stessa e comunica a Marcello il suo trasferimento a casa di Irene e Delia. Un cambiamento che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua vita, ma che lascia aperti molti interrogativi.