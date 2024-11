Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 29 novembre: Matteo sta per lasciare Milano quando....

Il Paradiso delle signore 9 torna con la sua ultima puntata settimanale domani, venerdì 29 novembre 2024, alle 16:00 su Rai 1, per provare a fare un po' di chiarezza tra Marta ed Enrico. Ma anche per svelare quale sarà il destino di Matteo dopo la decisione di lasciare Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Clara andrà in Francia con Jerome?

Le veneri organizzano una festa, a cui parteciperanno anche Mirella e Michelino, perchè sanno che presto molte cose per tutte loro potrebbero cambiare. Non c'è soltanto la gravidanza di Elvira: Clara ha raccontato loro del bacio e della proposta di Jerome di passare il Natale in Francia. La Boscolo non ha ancora deciso che fare ma non nasconde di essere tentata all'idea.

Nel frattempo Alfredo, consapevole dei suoi sentimenti per lei, pensa ai bei momenti passati insieme.

Le cose miglioreranno tra Marta ed Enrico. I due hanno avuto modo di chiarirsi e lui ha deciso di raccontarle la verità sul suo misterioso passato. Il medico, che si nasconde ora sotto l'uniforme da magazziniere, ricorderà come, con la morte di sua moglie, sia finito in un programma di protezione testimoni e si sia dovuto allontanare anche da sua figlia, solo per proteggerla.

Marta, toccata dal suo racconto, si offrirà di aiutarlo, senza tradire la sua fiducia. Ma Enrico riuscirà a lasciarsi andare?

Per Matteo invece le cose continuano a non andare bene. Il Portelli è ormai pronto per lasciare la città, nonostante la madre, Silvana, l'abbia implorato di ripensarci. Proprio quando sarà pronto per dire addio a tutto e tutti, succederà qualcosa che cambierà le carte in tavola!

Nel frattempo continuano le negoziazioni tra Umberto e Tancredi, che accetta di dare una mano al Guarnieri ma solo a patto di trovare un accordo che non scontenti nessuno. Il Di Sant'Erasmo, dunque, diventerà di fatto il socio di maggioranza della Galleria Milano Moda, e, visto il suo stretto rapporto con la Furlan, le cose per Odile potrebbero mettersi male.