Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 27 settembre: è guerra aperta con la Galleria Milano Moda

Il Paradiso delle signore 9 torna oggi, venerdì 27 settembre 2024, come sempre su Rai 1 alle 16:00 con la sua ultima puntata settimanale. Mentre migliora il rapporto di Adelaide e sua figlia, e mente Enrico è ancora avvolto nel mistero, Marta deve cercare di non cedere al ricatto del cugino senza però scontentare Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Botteri si scontra con la Furlan

Quando Marta ha assunto Giulia Furlan, la nuova stilista della Galleria Milano Moda, ha anche scoperto che, non soltanto la giovane conosce Gian Lorenzo Botteri, il nuovo stilista del Paradiso, ma i loro rapporti non sono per niente buoni. Semplice competizione professionale o i due nascondono scheletri di un passato che li ha visti legati in qualche modo? Quando Giulia e Gian Lorenzo cominciano ad accusarsi vicendevolemnre di qualcos, diventa chiaro che ormai tra i due grandi magazzini milanesi è guerra aperta.

Enrico intanto è ancora un enigma per tutti, ma il nuovo magazziniere comincerà a svelare un lato nascosto di sè.

Marta però ha anche altre gatte da pelare. Matilde le ha chiesto aiuto con alcuni disegni del padre, ma Tancredi l'ha scoperto e ora sta ricattando la cugina. Quegli schizzi sono in mano sua, se vuole portare a termine il suo compito la Guarnieri dovrà rivelare al conte dove vivono al momento Matilde e Vittorio, in modo che possa essere lui di persona a consegnare quanto chiesto.

Marta fortunatamente non si lascia intimidire. Consapevole del carattere rancoroso del conte, gli fa una proposta audace che potrebbe accontentari tutti. Tancredi accetterà?

Umberto si è rivelato un ottimo consigliere per Adelaide rispetto alle ultime questioni familiari: finalmente la contessa e Odile sembrano andare d'accordo. Addirittura, le due collaboreranno per organizzare un incontro pubblico con Maria Teresa De Filippis, la prima pilota qualificata per un Gran Premio di Formula 1. L'idea è stata di Odile ma sua madre si dimostrerà entusiasta e pronta a supportare la ragazza in questa ambiziosa avventura.

