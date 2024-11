Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni 27 novembre: Matteo lascia Milano? Ormai ha solo nemici

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9, in onda mercoledì 27 novembre su Rai 1, Salvo ed Elvira fanno preparativi per il matrimonio mentre Tancredi rischia di diventare unico proprietario della GMM.

Il Paradiso delle signore 9 torna in TV domani, mercoledì 27 novembre, alle 16:00 su Rai 1 con una puntata che porterà con sè tante importanti decisioni. Se da un lato ci sono Elvira e Salvo, con i loro preparativi per una vita insieme, dall'altro ci sono Matteo e Umberto, entrambi usciti a pezzi dalla tentata truffa a Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Tancredi fa un'offerta a Umberto

La situazione di Guarnieri ora impensierisce anche sua figlia: Marta infatti ha capito che il padre ha gravi problemi economici. Per far fronte alle difficoltà, il commendatore ha fatto una proposta a Tancredi, che non sa se accettare. Di fronte all'ennesima lite tra Giulia e Odile, però, il Di Sant'Erasmo prende una decisione: offre a Umberto di comprere una parte delle sue quote della Galleria Milano Moda.

Salvo ha avanzato la sua proposta: e se si sposassero prima della nascita del bambino, il prima possibile? In questo modo eviterebbero uno scandalo. L'Amato non pensava che avrebbe trovato tanto entusiasmo nella fidanzata, ma Elvira ha accettato e ha deciso che sposerà il padre di suo figlio anche senza l'approvazione della sua famiglia. Raggiante, lo comunica alle amiche, ma con loro non riesce a nascondere una certa ansia.

Concetta ha comunicato a Matteo la decisione finale di Maria, e ora il ragazzo ha perso ogni speranza di riconquistare, col tempo, il cuore dell'amata. I guai per lui, però, non sono ancora finiti: Agata, che è sempre rimasta dalla parte della sorella, racconta alle Veneri quello che è successo, motivando così la rottura a sorpresa a un passo dalle nozze.

Matteo dovrà quindi affrontare anche l'ira di Irene, che si aggiunge ora alla lunga lista di persone che non riusciranno mai a perdonarlo. Angosciato per l'ennesimo scontro, il Portelli telefona a sua madre Silvana e le comunica di voler lasciare la città.