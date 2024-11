Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 26 novembre: Salvo ed Elvira presto sposi? Umberto rischia grosso

Il Paradiso delle signore 9 torna, martedì 26 novembre alle 16:00 su Rai 1, con la nuova puntata della settimana. Dopo la certezza della gravidanza, Elvira e Salvo hanno un grande problema: comunicare la cosa ai genitori di lei, che non saranno affatto contenti della notizia.

La soap RAI è disponoibile anche in streaming, in diretta oppure on demand, su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Maria ha lasciato Matteo

Concetta e Ciro sono tornati da Parigi, dopo aver raggiunto la loro primogenita in un momento così delicato della sua vita. Alla sarta del Paradiso tocca l'ingrato compito di riportare a Matteo Portelli un messaggio: Maria non ha la minima intenzione di tornare con lui. Questo darà una possibilità, in futuro, a Odile, che sembra interessata al contabile?

Salvo ed Elvira devono comunicare di essere in attesa di un bambino alla famiglia Gallo. L'Amato vorrebbe rendere la situazione meno complicata per la sua fidanzata, così ripensa alla sua proposta di un po' di tempo prima. La soluzione per lui è convolare a nozze, ma questo risolverebbe i problemi con la famiglia di Elvira? In fondo non hanno mai dato la loro benedizione, anche prima della gravidanza.

Per Alfredo è un momento d'oro dal punto di vista professionale: il Perico ha infatti venduto il cambio che lui stesso ha progettato ed è in attesa di firmare il contratto. Proprio in un momento così delicato, però, vorrebbe accanto una persona speciale, e capisce quanto siano forti ormai i suoi sentimenti per Clara. Ma cosa penserà quando scoprirà che la Boscolo ha baciato Jerome?

Sarà Odile a tendere una mano a Umberto dopo i guai finanziari?

Umberto intato deve fare i conti con tutto ciò che gli è successo ultimamente, tutte cose che non hanno giovato alla sua immagine e di certo non alle sue finanze. Il Guarnieri ha bisogno di liquidità e, inimicatosi Adelaide, non potendo chiedere a sua figlia, decide di fare un'offerta a Tancredi. Rischierà di mettere in pericolo il futuro della Galleria Milano Moda?