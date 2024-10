Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 24 ottobre: Armando smaschera Matteo e Umberto

Il Paradiso delle signore 9 torna giovedì 24 ottobre, come sempre alle 16:00 su Rai 1, con una nuova puntata che metterà in serio pericolo la posizione di Matteo. Il contabile ha infatti comunicato al Guarnieri che non intende più sottostare ad alcun ricatto, ma il passato è tornato prepotentemente a galla nella forma di un'illazione.

La soap RAI è disponibile anche in streaming, on demand oppure in contemporanea, su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Clara e Alfredo in un momento di intimità

Giulia Furlan, nonostante l'aperta rivalità, ha messo in guardia Botteri: nel grande magazzino per cui lavora c'è una talpa che potrebbe sabotare ogni piano a venire. Scosso da quanto appreso, il creativo del Paradiso ne ha parlato con Marcello, che ora tiene gli occhi aperti su ogni strano movimento all'interno dello staff. Chi nota davvero qualcosa di sospetto è Armando: lo storico magazziniere ascolta, senza volerlo, una conversazione tra Matteo e Umberto e quello che scopre lo porta a sospettare fortemente del Portelli. Andrà a riferire tutto al Barbieri o preferirà prima affrontare l'argomento con il contabile?

Nel frattempo la vita sentimentale sembra sorridere a Lorenzo e Mario, che si godono un periodo fatto di scelte importanti ma anche di enormi soddisfazioni.

Chi invece sul piano amoroso è sempre più indecisa è Clara: la Boscolo ha accettato di aiutare Alfredo dopo la brutta notizia sul cambio da lui brevettato, e ora si ritrova a condividere con lui un momento molto intimo e tenero mentre pedalano insieme per strada. Per Clara sembra dunque giunto il momento di affrontare da una parte Irene e il suo allenatore francese, dall'altra il diretto interessato.

Clara non riesce più a nascondere quello che prova per Alfredo

A Villa Guarnieri possono tirare tutti un sospiro di sollievo: Marta sta meglio e può essere dimessa dall'ospedale. Quello che la donna ancora non sa è che a soccorrerla, e a salvarle prontamente la vita, è stato Enrico, ancora una volta quest'uomo misterioso che comincia ad affascinanarla così tanto.

Nella Galleria Milano Moda intanto, durante l'assenza di Marta, si consuma una lite che potrebbe portare a una rottura importante in futuro: Odile e Giulia Furlan hanno infatti idee assai diverse sulla linea d'abbigliamento più economica. La stilista semplicemente non vuole che venga prodotta, e sta portando dalla sua parte anche Tancredi.