Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 24 gennaio: Clara fa una scelta drastica, Marcello è in crisi

Il Paradiso delle signore 9 chiude la settimana con la puntata in onda oggi, venerdì 24 gennaio, come sempre su Rai 1 alle 16:00. Mentre Clara è sempre più arrabbiata con Irene e con Alfredo, non andrà meglio ad Adelaide che, oltre a far fronte alla crisi familiare e ai problemi di salute, dovrà fare i conti con la delusione di Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Tancredi ha in mente qualcosa?

Se i complimenti a Rosa per il suo lavoro da giornalista, dopo averlo messo nei guai, erano sembrati strani, ancora più losca apparirà la promessa che il Di Sant'Erasmo si ritroverà a fare alla giovane. Che avrà in mente Tancredi dopo aver rischiato di perdere tutto?

Chi non deve abbassare la guardia è anche Odile, che ha trovato dei documenti segreti che potrebbero mettere il cugino in guai seri. Fiduciosa, decide di raccontare tutto a Umberto, con la promessa, però, di non cadere nella tentazione di una facile vendetta. Il Guarnieri darà ascolto alla ragazza o non riuscirà ancora una volta a forzare la propria natura?

La vita a Villa Guarnieri non è facile neppure per Adelaide ultimamente. Oltre alla questione legata a Tancredi e al futuro della GMM, la contessa si trova a fare i conti anche con preoccupanti malori. A questo si aggiunge ora anche la gelosia di Marcello, che non sopporta il fatto che Umberto sia tornato prepotentemente, per ragioni diverse, nella vita della compagna. Il Barbieri arriva però a un punto di rottura e comunica ad Adelaide di non voler più gestire il suo patrimonio. Per la coppia è l'inizio di una crisi ben più profonda?

I problemi sembrano insormontabili anche per Clara e Alfredo. Dopo aver ritrovato la lettera di Irene, la Boscolo è corsa da Elvir a cercare conforto. Dopo tante lacrime e tristezza, la ragazza riesce però a giungere a una conclusione, e matura una decisione drastica sul propio futuro con il Perico.

Agata intanto è riuscita, con una scusa, a invitare Roberto a casa per passare una serata insieme alla sua famiglia. Oltre a essere ignara, però, del fatto che è impossibile che i suoi sentimenti vengano corrisposti, la giovane Puglisi non sa neppure che intanto a Milano è tornato Mimmo.