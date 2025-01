Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 23 gennaio: Clara legge la lettera di Irene per Alfredo!

Il Paradiso delle signore 9 torna domani, giovedì 23 gennaio, nel pomeriggio di Rai 1, alle 16:00, con un nuovo appuntamento. Mentre Alfredo è nei guai e vede sempre più lontana la possibilità di riconciliarsi con Clara, si alza la tensione tra Adelaide e Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Agata si sta innamorando di Roberto?

Concetta l'ha già capito: la sua figlia minore si sta innamorando di Roberto Landi. Da sempre attratta dal migliore amico di Vittorio Conti, il sentimento di Agata è uscito rafforzato dall'aver lavorato insieme alla campagna per i vaccini anti-polio.

Le cose però sembrano destinate a peggiorare, perchè adesso la ragazza si sta convincendo che anche Roberto potrebbe provare qualcosa per lei. Cosa succederà quando scoprirà la verità su di lui? A Milano, intanto, sta per tornare anche Mimmo.

Alfredo intanto, dopo la discussione in cui le ha detto la verità sul prestito a Irene, si presenta a casa di Clara. Trova però solo la capo commessa del Paradiso, che lo informa del fatto che la Boscolo è andata via.

Dov'è finita Clara? Vorrebbe rifugiarsi in un posto sicuro, a casa di Elvira e Salvo, per riflettere su quanto accaduto, su quanto scoperto e sul suo futuro insieme ad Alfredo. Purtroppo trova, prima di Irene, la lettere che lei ha scritto al Perico per ringraziarlo, in cui esterna tutti i sentimenti su cui ha preferito tacere per non creare attriti. Per Clara è uno shock: la sua storia con il magazziniere più giovane del Paradiso ha le ore contate?

Umberto vuole convincere Adelaide a farsi visitare dopo i continui malori che stanno tenendo in ansia tutta la casa. In questo momento delicato c'è qualcuno che, oltre alla preoccupazione, sta soffrendo anche la vicinanza tra la contessa e il Guarnieri: è Marcello, che si sente sempre più escluso dalla vita della sua amata.

Nel frattempo Tancredi e Rosa si incontrano, è la prima volta dopo il caso dell'articolo-denuncia che ha messo in serio pericolo la reputazione e il ruolo del Di Sant'Erasmo all'interno della GMM. Lui, nonostante tutto, le confessa di apprezzare davvero il suo talento. Lei non può che ripensare alle parole della cartomante.