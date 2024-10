Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 22 ottobre, Ciro ha ceduto: Matteo e Maria presto sposi!

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 in onda martedì 22 ottobre alle 16:00 su Rai 1, tutto per Matteo sembra finalmente andare per il verso giusto: cosa succederà nella prossima puntata.

Il Paradiso delle signore 9 tornerà con una nuova puntata, martedì 22 ottobre, come sempre alle 16:00 su Rai 1, ricca di promesse per il futuro di Matteo Portelli. E la sorte potrebbe avere in serbo qualcosa di speciale anche per Alfredo, ora che Clara guarda a lui con occhi diversi. Ecco cosa succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Rai 1, visibile anche in streaming su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: chi sarà l'ospite speciale per la settimana persiana?

Il grande magazzino di moda guidato ora da Marcello e Roberto si è aggiudicato l'affare Costa Smeralda. L'entusiasmo di tutti è alle stelle, in particolare quello di Matteo, che è convinto di avere così definitivamente allontanato lo spettro di Umberto. Così, mentre il Guarnieri continua a tessere le sue trame, raccontando a Tancredi ogni dettaglio della truffa messa in piedi con il contabile del Paradiso, il Portelli è al settimo cielo per il futuro matrimonio con Maria. Dopo aver ricevuto le congratulazioni del fratello, resta ora un'ultimo scoglio da superare: parlare con Ciro per chiedere ufficialmente la mano di sua figlia. Le parole di Matteo per Maria non soltanto gli permettono di raggiungere lo scopo ma commuovono profondamente Concetta.

Marcello e Roberto intanto sono più impegnati che mai nei preparativi della settimana persiana. I due sono alla ricerca di un nome roboante che attiri l'attenzione dei clienti e della stampa, ed è così che spunta l'ipotesi di invitare la Principessa Soraya.

Alla Galleria Milano Moda, invece, si devono fare i conti con la sconfitta e con un necessario cambio di rotta. Odile ha così un'intuizione che potrebbe fare la differenza: disegnare e produrre una collezione, a marchio GMM, con costi più accessibili, che possa così far guadagnare al grande magazzino una clientela nuova e più giovane. La figlia della contessa troverà, però, qualcuno disposto ad abbracciare la sua idea?

Ciro Puglisi accetterà l'ingresso in famiglia di Matteo Portelli, promesso sposo di sua figlia Maria

Clara intanto, accortasi di quanto la brutta notizia sul suo cambio abbia influito sull'umore di Alfredo, ha deciso di stare accanto al suo ex allenatore. Irene cerca di sondare i sentimenti dell'amica, ma la Boscolo per ora, molto confusa da quanto successo dopo il suo ritorno in città, decide di non sbilanciarsi.