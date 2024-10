Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 16 ottobre: chi sarà il migliore dopo la doppia sfilata?

Nelle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9, in onda su Rai 1 alle 16:00 di mercoledì 16 ottobre, va in scena la doppia sfilata, che sarà salvata da una persona inattesa.

Il momento della doppia sfilata è finalmente arrivato per Il Paradiso delle signore 9, che nella puntata in onda domani, mercoledì 16 ottobre 2024, mostrerà finalmente il risultato di tante settimane di lavoro dei due atelier. Chi avrà realizzato l'abito migliore?

La soap di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì in TV, è disponibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene semina zizzania tra Clara e Alfredo

Clara è tornata a Milano molto cambiata dopo i mesi trascorsi in Francia ma è sicura di una cosa: non vuole più che sia Alfredo ad allenarla. Ne parla con Irene, le confessa che sta seguendo solo le indicazioni del suo allenatore francese, e, in proposito, si lascia scappare anche un'altra informazione. Alla luce di quanto scoperto, la Cipriani si lascia sfuggire qualche parola di troppo ma questo renderà le cose per Clara molto complicate.

Agata è preoccupata per l'aria pesante che si respira a casa. Ciro ha confessato a Concetta di essersi rivolto a degli usurai e di essere stato costretto a cedere tutti i loro terreni in Sicilia per ripagare i debiti sempre crescenti. Concetta ha reagito malissimo e la figlia è angosciata da ciò che potrebbe succedere, soprattutto ora che sua sorella Maria non può consolarla. La ragazza si sfoga con Delia.

Marta invece sta vivendo un periodo promettente della sua vita e decide di darsi una chance anche con Enrico, che invita fuori.

Fervono intanto i preparativi per la doppia sfilata che vedrà contrapposti ancora una volta il Paradiso e la Galleria Milano Moda. A poche ore dall'evento però l'abito disegnato da Botteri e cucito da Concetta ha un problema! A salvare la situazione è una persona inattesa...

Quando le creazioni sono state ormai mostrate, Tancredi e Guarnieri non possono fare altro che constatare che l'abito del Paradiso è il migliore tra i due.