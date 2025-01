Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 16 gennaio: Irene chiede aiuto ad Alfredo, come reagirà Clara?

Il Paradiso delle signore 9 torna su Rai 1, come sempre alle 16:00, domani, giovedì 16 gennaio, con una nuova puntata. Mentre Odile deve sperare che il suo piano funzioni, altrimenti la furia del cugino sarà sempre più distruttiva, Irene è con le spalle al muro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Mirella fa una scoperta che la sconvolge

Odile ha scoperto che suo cugino vuole delocalizzare la produzione della linea economica della GMM all'estero. Nonostante la ferma opposizione sua e di Umberto, Tancredi non sembra voler indietreggiare. A Odile non resta altro che chiedere l'aiuto della sua amica Rosa.

La giornalista decide di accogliere la richiesta della contessina e di scrivere un articolo di denuncia. C'è solo un problema: dove troveranno qualcuno disposto a pubblicarlo? In loro soccorso arriva Marcello che conosce un editore che fa al caso loro...

Mirella invece origlia divertita una conversazione tra Anita e Michelino. Quello che scopre, però, la sconvolge: Anita confida al bambino che Enrico non è suo zio ma suo padre! Un'altra gatta da pelare per il medico/magazziniere che adesso ha un solo modo per non far partire sua figlia per Venezia: convincere Lea Graziani a vivere a Milano.

Chi invece non sa proprio come farà a uscire dai suoi problemi fiscali è Irene. La venere ha scoperto che neppure suo padre potrà prestarle i soldi per ripagare il debito accumulato, così ora è costretta a cercare una soluzione alternativa.

Tra le persone di cui si fida ce n'è solo una che ultimamente ha incassato parecchi soldi, grazie al successo avuto dal suo cambio sul mercato, e potrebbe in effetti portarla fuori da quell'incubo: è Alfredo. Il Perico, però, visti i loro trascorsi, accetterà di darle una mano? E soprattutto: come reagirà Clara?