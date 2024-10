Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni 15 ottobre: Ciro confessa! Concetta pronta alla separazione?

Il Paradiso delle signore 9 torna in TV con la puntata di martedì 15 ottobre, come sempre alle 16:00 su Rai 1. Il ritorno di Clara a Milano rischia di cambiare molti equilibri ma a scobussolare un'intera famiglia c'è la rivelazione di Ciro, che metterà in serio pericolo il suo matrimonio.

La soap di Rai 1 è visibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Odile indaga su Umberto e sua madre

Clara è tornata in pianta stabile a Milano e ha ripreso il suo lavoro al grande magazzino, facendo temere per il futuro di Mirella, che per tutto questo tempo è stata la sua sostituta. Roberto Landi ha però promesso di trovare una soluzione che non scontenti nessuno. C'è un'altra questione però che preoccupa di più la Boscolo: come farà a dire ad Alfredo che non vuole più che sia lui ad allenarla? Quando lei e il Perico si incontrano, dopo mesi, il clima tra di loro non è dei migliori.

La sfilata combinata del Paradiso e della Galleria Milano Moda è sempre più vicina ma tutto è in subbuglio perchè il Botteri non trova alcuni bozzetti che sono determinanti per portare a termine il lavoro. In tutto questo Concetta, che sta vivendo una situazione difficile a casa, non è di grande aiuto e Matteo continua a nascondere qualcosa. Per fortuna dalla parte di Marcello c'è Adelaide, che ha una grande idea per far sì che sia il suo Paradiso a vincere la sfida contro la GMM.

Intanto però la contessa deve fare molta attenzione alla curiosità di sua figlia. Odile, che ha iniziato a lavorare per Marta, ha intuito che tipo di rapporto ci sia e ci sia stato tra Umberto e sua madre, e sta facendo le domande giuste per arrivare alla risposta.

Per una coppia che potrebbe fare a breve un passo molto importante andando a vivere insieme - Roberto e Mario - , ce n'è un'altra che rischia invece la definitiva rottura. Ciro ha confessato tutto a Concetta e ora lei è a conoscenza del grande segreto del marito. Il Puglisi però ha sbagliato i calcoli: credeva che aprendosi avrebbe spiazzato la moglie e guadagnato la sua comprensione, invece l'effetto è stato l'opposto e adesso il loro matrimonio è appeso a un filo.