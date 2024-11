Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni 14 novembre: la decisione di Adelaide sciocca Umberto

Il Paradiso delle signore 9 è sempre più vicino a svelare cosa sta succedendo a Elvira, nella puntata in onda domani, giovedì 14 novembre, alle 16:00 su Rai 1. Se da una parte, però, bisognerà ancora pazientare, altrove la situazione prende una piega decisamente diversa, con scelte importanti che dovranno essere comunicate ai diretti interessati.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: qualcuno spia Mario e Roberto

Mario e Roberto, da quando vivono insieme, sono sempre più attenti a non destare sospetti, soprattutto in presenza della portinaia pettegola. In un momento di solitudine si lasciano andare a un gesto più affettuoso del solito, ma non immaginano neppure che qualcuno, non visto, li sta spiando. Nel frattempo Elvira cerca di non pensare troppo ai suoi malesseri, nonostante siano sempre più frequenti, ma il rischio è che stia sottovalutando una situazione che meriterebbe un approfondimento medico maggiore.

Clara ha deciso di accettare la proposta di Alfredo e di partecipare alla gara, nonostante il parere contrario di Jerome, che è arrivato a Milano direttamente dalla Francia. Non c'è modo di farle cambiare idea, quindi i due ragazzi decidono di creare una sorta di alleanza, che sa più di tregua, per aiutare la Boscolo. Purtroppo si rivelerà una missione quasi impossibile perchè, interesse per Clara a parte, non c'è davvero nulla che li unisca. Purtroppo la Boscolo è vittima di un infortunio durante la competizione, e questo potrebbe gettare nuova luce su questo triangolo.

Villa Guarnieri è una polveriera. Odile è nervosa perchè alla Galleria Milano Moda c'è Giulia Furlan a metterla alle strette su ogni decisione da prendere, sperando in un suo abbandono, ora che Marta le ha lasciato campo libero.

Marta dal canto suo si appresta a dare una decisa svolta alla propria vita quando accetta il lavoro come direttrice di un'agenzia pubblicitaria.

Chi, però, si troverà a fare i conti con il risultato delle proprie azioni e con un cambiamento drastico è Umberto. Adelaide ha preso una decisione e, per paura di perdere Marcello, mette il commendatore alla porta! Guarnieri, per conto suo, non riesce a credere che la contessa l'abbia fatto davvero.