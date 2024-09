Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 13 settembre 2024: Odile travolta da uno scandalo!

Il Paradiso delle signore 9 non riposa mai: dopo i litigi tra le coppie, domani, venerdì 13 settembre 2024, è già tempo di sfilate. Nella puntata in onda su Rai 1 alle 16:00, l'ultima di questa prima settimana di programmazione, nel grande magazzino di moda sarà infatti tutto pronto per il grande evento a cui Marcello, Roberto e tutti gli altri stanno lavorando instancabilmente, ma come sempre gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: è il giorno della sfilata

Marcello ha dovuto sedare la piccola rivolta di modelle e modelli per gli accoppiamenti ma il gran giorno è finalmente arrivato: nel grande magazzino di moda tutto è pronto per la prima sfilata della collezione uomo e della collezione donna disegnata da Gianlorenzo Botteri. Lo stilista è tesissimo ma Barbieri e Landi cercano di non lasciare che l'ansia prenda il sopravvento.

Il giovane misterioso che si è scontrato con Marta si chiama Enrico Bracciano e ha appena cominciato la sua prova al Paradiso quando arriva una strana telefonata che accende i riflettori su di lui. Marta invece, che è ormai alla guida della Galleria Milano Moda dopo l'abbandono di Matilde e Flora, incontra colei che sarà la sua nuova stilista e scopre cge è in qualche modo legata a Botteri.

Odile si sta mettendo nei guai. Dopo che Umberto ha ricevuto notizie preoccupanti sulla figlia di Adelaide, lei commette una leggerezza e si ritrova al centro di uno scandalo che rischia di coinvolgere tutti gli abitanti di Villa Guarnieri. Cosa farà la contessa per arginare l'emergenza?

La soap va in onda su Rai 1 alle 16:00 con le puntate inedite dal lunedì al venerdì, ma sarà visibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay.