Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 13 novembre: Clara sa quello che vuole, Elvira si sente male!

Il Paradiso delle signore 9 continua a tenere tutti sulla corda anche nella puntata di domani, mercoledì 13 novembre, in onda su Rai 1 alle 16:00. A tenere banco non è soltanto il precario equilibrio tra Adelaide e Marcello, dopo quanto accaduto al Circolo, ma anche il triangolo tra Clara e i suoi due "allenatori" , e una novità che potrebbe presto diventare un lieto annuncio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marcello rifiuta l'invito di Adelaide

Salvo è riuscito a impedire che Ciro e Concetta facessero una sorpresa a Maria a Parigi, cosa davvero non opportuna in questo momento così delicato. Il Puglisi però non demorde e promette alla moglie di organizzare al più presto un altro viaggio in Francia.

Per chi vuole partire, c'è chi invece ha tutta l'intenzione di restare esattamente dov'è: Marcello infatti ha ricevuto l'invito di Adelaide a trascorrere con lei qualche giorno lontani da Milano. Il Barbieri però, ferito per la mancata presa di posizione della contessa nei confronti di Umberto, decide di declinare, con grande dispiacere di lei.

Qualcuno invece il viaggio dalla Francia l'ha già affrontato: Jerome, l'allenatore con cui Clara ha avuto un flirt, è arrivato in città e al Paradiso non è certo passato inosservato. Tuttavia, dopo averci riflettuto abbastanza, la Boscolo ha deciso di dargli una notizia che non lo rallegrerà: ha deciso di gareggiare, accettando la proposta di Alfredo.

Marta, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla Galleria Milano Moda, non è rimasta certo con le mani in mano: mentre al grande magazzino sono tutti destabilizzati, e Giulia Furlan ha cominciato a tessere la sua tela, la Guarnieri ha già ricevuto due importanti offerte di lavoro.

Le prove di canto di Michelino procedono bene, mamma Mirella è emozionata e il bambino è sempre più entusiasta di poter gareggiare per lo Zecchino d'Oro, ma la sua insegnante di canto improvvisata, Elvira, comincia ad accusare dei lievi malori: saranno i soliti malanni stagionali o qualcosa di più serio?