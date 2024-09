Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 12 settembre: chi è l'uomo misterioso che si scontra con Marta?

Il Paradiso delle signore 9 torna su Rai 1, nel solito slot orario delle 16:00, con la puntata di giovedì 12 settembre 2024. Cosa sta succedendo tra Villa Guarnieri e la Galleria Milano Moda? La tensione è palpabile tra Marta e Tancredi, che non accetta il fatto che sua cugina cerchi ancora un contatto con il suo ex marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9: Umberto furioso con Tancredi

Tancredi è molto arrabbiato con Marta perchè non accetta che lei cerchi ancora l'aiuto e la vicinanza di Vittorio. Il Di Sant'Erasmo non sa ancora che proprio sua cugina è stata determinante per la fuga all'estero del Conti e di Matilde. La sua furia esplode la sera quando, al Circolo, incontra Roberto e lo aggredisce, finendo però nell'angolo. Umberto non può rimanere indifferente: considera il gesto di Tancredi sciocco e sconsiderato, e non perde occasione per farglielo notare, invitando il socio a una maggiore cautela in futuro.

Il Guarnieri, però, avrà molto presto altri pensieri per la testa che potrebbero rivelarsi ben più interessanti, soprattutto per regolare le sue dinamiche di potere con Adelaide: una telefonata gli svela dei dettagli preoccupanti su Odile.

Mentre la concorrenza della Galleria Milano Moda non potrebbe essere più agguerrita, Marcello ha un problema di altra natura al Paradiso. Le coppie per la sfilata sono state formate ma molti dei diretti interessati non sono affatto contenti del risultato: nella speranza di sedare una "rivolta interna", il Barbieri chiede aiuto a Botteri.

La doppia collezione non è l'unica novità in arrivo al Paradiso delle signore: sta per fare il suo ingresso nel grande magazzino un nuovo commesso in prova, un giovane assai misterioso. Curiosamente la prima persona a incontrarlo sarà la rivale in affari dei suoi nuovi datori di lavoro: è Marta, che per caso incontra e si scontra con l'uomo.

La soap va in onda su Rai 1 alle 16:00 con le puntate inedite dal lunedì al venerdì, ma sarà visibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay.