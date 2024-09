Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 11 settembre: Marta alla guida della Galleria Milano Moda

Sarà Marta a guidare la Galleria Milano Moda, come annunciano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 per mercoledì 11 settembre, mentre suo padre riceve un netto divieto da Adelaide.

Il Paradiso delle signore 9, che torna in TV mercoledì 11 settembre su Rai 1 come sempre alle 16:00, dovrà fare a meno della presenza fisica di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ma l'ex direttore del grande magazzino di moda continua ad aleggiare come uno spettro nelle vite di amici e concorrenti. Se Marta sente di aver bisogno del suo aiuto, qualcun altro pensa a lui costantemente ma decisamente in altro modo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Umberto ha il divieto di...

La convivenza con Odile a Villa Guarnieri non è iniziata nel migliore dei modi per Adelaide. Le cose non hanno fatto che peggiorare col passare dei giorni per via dei continui battibecchi, e i problemi per la contessa non sono certo finiti qui. La presenza di Umberto, che dopo essere tornato single sembra volerla riconquistare, non mette Adelaide a proprio agio, tanto che la donna è costretta a imporgli una condizione: deve stare il più lontano possibile da sua figlia!

La Di Sant'Erasmo, in pena per la situazione familiare, trova un po' di conforto solo in Marcello...

Tempi duri anche per Elvira e Salvatore: il padre di lei non riesce proprio ad accettare i recenti cambiamenti ma l'Amato non intende di certo sottrarsi a un possibile incontro. Suggerisce, anzi, un regalo che potrebbe essere davvero perfetto per loro.

Irene e Alfredo, invece, vivono un momento imbarazzante quando, con il Paradiso alla ricerca di coppie che sfilino per mostrare le nuove collezioni, sono costretti a passare del tempo insieme.

Dopo la partenza di Flora e Matilde, Marta è costretta a prendere le redini della Galleria Milano Moda. Alla ricerca di un nuovo stilista, pensa di chiedere aiuto a Vittorio perchè le suggerisca un nome.

Anche suo cugino Tancredi pensa a Conti, ma solo perchè è alla ricerca di nuovi modi per soddisfare la sua sete di vendetta.

La soap va in onda su Rai 1 alle 16:00 con le puntate inedite dal lunedì al venerdì, ma sarà visibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay.