Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 11 ottobre: Matteo ha un piano per liberarsi di Umberto?

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9, in onda venerdì 11 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Matteo chiederà di incontrare Umberto, Odile sceglie per chi lavorare: ecco le anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 9 si appresta a chiudere, con la puntata in onda venerdì 11 ottobre 2024 alle 16:00 su Rai 1, una settimana forse meno "calda" della precedente ma che si rivelerà certamente determinante per alcune trame. Matteo, per esempio, dopo l'ultimo brutto tiro giocato al fratello, ha deciso di risolvere questa situazione complicata una volta per tutte.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la scelta di Odile

Odile non avrà fatto una grande impressione al Circolo ma, grazie alle sue idee, ha spinto sia Umberto che Marcello a farle una proposta di lavoro. Stranamente la ragazza ha dimostrato una certa sintonia con il Guarnieri, artefice della "riconciliazione" con Adelaide. Dopo la proposta di lavoro arrivata da Marta, Odile è sempre più convinta della strada da voler intraprendere e lo comunica anche alla mamma, che, dopo essersi già infuriata, questa volta non potrà che accettare la volontà della giovane.

Chi è ancora incerto sulla strada da prendere è Mario Oradei: nonostante la proposta di lavoro irrinunciabile, lui sembra sempre più convinto di non voler lasciare Milano. Roberto sarà determinante in questa scelta?

A proposito di Roberto: le Veneri si sono mobilitate per Mirella e per lui non sarà facile lasciare semplicemente cadere la questione. Così il Landi promette che, nonostante l'imminente ritorno di Clara, farà di tutto per tenere entrambe a lavorare al Paradiso.

Nel grande magazzino, però, c'è qualcuno che ha problemi ben più grandi: è Matteo, stanco di dover mentire al fratello per lo sporco ricatto di Umberto. Dopo l'ultimo sabotaggio, il Portelli prende una decisione azzardata: chiederà al Guarnieri un incontro privato. Cosa avrà in mente questa volta il contabile per togliere se stesso e Marcello dai guai?

Nel frattempo a casa Puglisi il clima è più incandescente che mai: Ciro ha chiesto a Concetta di ospitare Mimmo, figlio di un suo compare siciliano, ma lei non ne vuole sapere. Le discussioni assumono toni così tanto aspri ma spingere Agata a un intervento: la giovane ordina ai genitori di cercare e trovare un punto d'incontro per non continuare a rovinare la vita familiare.