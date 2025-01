Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni 10 gennaio: perchè andranno in onda due puntate oggi su Rai 1?

In via del tutto eccezionale, Il Paradiso delle signore 9 torna oggi su Rai 1 con un doppio appuntamento, alle 15:30: ecco cosa succederà nelle due puntate.

Il Paradiso delle signore 9 sorprende il suo pubblico con una doppia puntata in questo venerdì 10 gennaio. La soap di Rai 1 infatti "ruberà" mezz'ora a La Volta Buona di Caterina Balivo e comincerà alle 15:30, per poi proseguire fino alle 17:00. Il motivo di una simile decisione? Recuperare la puntata non trasmessa lo scorso 8 gennaio, che è stata sostituita all'ultimo momento da uno speciale TG1 per la la liberazione della giornalista Cecilia Sala.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: tempi bui per Odile e Irene

Tancredi deve far pagare a Odile le sue prese di posizione, nei confronti di Umberto, e le sue iniziative non concordate. Ora che è socio di maggioranza della Galleria Milano Moda, il conte non può più tollerare quelle che considera forme di insubordinazione della cugina. Per questo comunica alla ragazza di essere alla ricerca di un nuovo direttore commerciale, mettendo così in pericolo la sua posizione alla GMM.

L'ansia e il disappunto di Odile non saranno nulla in confronto alla sorpresa, sua e di Umberto, che genererà la scoperta di chi sarà il nuovo direttore commerciale con cui dovranno avere a che fare.

Anche per Irene non si prospettano tempi facili. Ha scoperto di essere nei guai con il Fisco per aver accumulato un discreto debito. Confidandosi con Clara, la venere ammette di non essere mai stata così disperata, per questo ha deciso di incontrare il suo esattore di persona. Purtroppo non tutto andrà come da lei sperato...

Nel frattempo la Boscolo ha raccontato ad Alfredo le disavventure finanziare di Irene. Nonostante quello che è successo tra di loro in passato, il Perico decide di non abbandonare la sua ex nel momento del bisogno: sarà lui ad accompagnarla al secondo incontro con l'esattore.

Intanto Rosa comincia a credere che un uomo molto potente stia per entrare nella sua vita: come mai? Si è lasciata convincere a consultare la cartomante che Roberto ha assoldato per offrire un nuovo servizio alle clienti.

Quando per caso incontra Tancredi, crede di avere davanti agli occhi la risposta!