Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni trame dal 15 al 19 aprile 2024

Il Paradiso delle signore 8, dopo gli avvenimenti dei precedenti episodi, è pronto, nella settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2024, a regalare nuovi colpi di scena al suo pubblico.

La soap va in onda ogni pomeriggio, alle 16:00, su Rai 1 ed è visibile in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay.

Lunedì 15 aprile: Marcello è tornato dalla Germania in fretta e furia per cercare di aiutare il fratello in carcere, mentre scopriamo che Umberto ha ricattato anche la madre di Matteo. Armando inizia a capire che Clara prova qualcosa per Alfredo, mentre lui viene a sapere della proposta che Crespi ha fatto a Irene e non è molto contento.

Martedì 16 aprile: Matilde confida a Flora il tradimento di Vittorio, mentre Tancredi trova delle scuse per starle sempre più vicino. Tullio vieta a Elvira di cantare alla serata del Caffè Amato. Alfredo e Irene litigano a causa di Crespi e lui decide di allenare Clara per tutta l'estate. Maria è pronta ad affrontare il padre e confessargli i suoi veri sentimenti per Matteo.

Mercoledì 17 aprile: Marcello riesce finalmente a visitare il fratello in carcere. Marta incrocia Matilde e le parla del suo ultimo incontro con Vittorio per poi decidere di allontanarsi qualche giorno da Milano. Elvira non accetta più le imposizioni di Tullio e inizia a reagire. Vito capisce che Maria è innamorata di Matteo e le chiede spiegazioni.

Giovedì 18 aprile: Ciro chiede a Vito di convincere Maria a tornare sui suoi passi. Clara riceve una proposta allettante per la sua carriera ciclistica, ma se accettasse dovrebbe dire addio ad Alfredo. Nel frattempo, si scopre che Hofer è scappato all'estero e che il piano di Umberto procede senza intoppi.