Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 6 ottobre: Salvatore perde le speranze, Matteo cambia idea?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 6 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 5 ottobre

Mentre Marcello tenta il tutto per tutto per avvicinarsi al fratello, a casa sua arriva una visita inattesa. Adelaide è dispiaciuta di non riuscire ad aiutare Vittorio per l'ospitata di Gianni Rivera. Maria e Matteo litigano per l'inflessibilità di lui nei confronti di Marcello.

Anticipazioni del 6 ottobre: Tullio gela le speranze di Salvo

È il giorno dell'inaugurazione della collezione maschile del Paradiso: le ragazze sono elettrizzate per l'arrivo dei nuovi clienti uomini al grande magazzino e Vittorio scopre chi lo ha aiutato veramente ad avere Gianni Rivera in galleria.

Tullio arriva in incognito al Paradiso e lascia tutte le Veneri a bocca aperta, innanzitutto la sua fidanzata, mentre Salvatore si troverà faccia a faccia con il suo rivale e avrà un'amara sorpresa.

Nel prossimo episodio della soap una letterea potrebbe convincere Matteo

Matteo è perentorio: ribadisce alla madre di voler tenere Marcello lontano dalla sua vita, nonostante questi stia facendo di tutto per riavvicinarsi al fratello. Barbieri però ha un asso nella manica: mostra a Matteo una lettera che potrebbe fargli cambiare idea.

Adelaide decisa a fuggire nell'episodio di venerdì

Adelaide, ancora molto provata per il rifiuto di Odile, ha intenzione di lasciare la Villa, che le suscita ricordi dolorosi, ma Umberto, a sorpresa, le ridà una speranza.