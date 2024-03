Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 29 marzo: Matteo si dichiara a Maria!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 29 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con l'ultima puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 28 marzo

Marcello riceve le bozze del contratto con Hofer e pensa di partire per la Germania per controllare di persona. Umberto vede così vacillare il suo piano: e se il Barbieri scoprisse tutto? Alfredo e Crespi si sfidano anche in una gara sportiva mentre Matteo riceve da sua madre Silvana un'ottima notizia: sta meglio e presto tornerà a Milano. Maria invece deve ammettere che i suoi sentimenti per Vito non sono più gli stessi.

Anticipazioni del 29 marzo: Alfredo ha capito come liberarsi di Crespi?

Salvatore consegna alle Veneri le uova di cioccolato, omaggio di Vittorio per Pasqua e c'è una sorpresa pensata proprio per Elvira.

Crespi continua a ronzare intorno a Irene, sotto gli occhi di Alfredo che, indispettito, è tentato di fare un azzardo.

Nel prossimo episodio Umberto con l'acqua alla gola

Marcello ha deciso di partire per la Germania per controllare, prima di firmare i contratti, che nella sua trattativa con Hofer tutto sia regolare. Umberto capisce di poter essere smascherato da un momento all'altro, quindi sta col fiato sul collo di Matteo perché ha paura che possa rivelare tutto al fratello.

Matteo si dichiara a Maria nell'episodio di venerdì!

Su suggerimento di Salvatore, Matteo organizza in caffetteria un rinfresco per dare il benvenuto alla madre Silvana e, preso dall'emozione, si dichiara a Maria.