Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 23 febbraio: Vito prende una decisione definitiva!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 23 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 22 febbraio

Armando è quasi pronto al secondo appuntamento con Alba quando scopre qualcosa di inatteso sulla donna. Marcello riesce a concludere il suo affare, cosa che fa andare Umberto su tutte le furie. Vito e Maria si ritrovano vicini per lavoro, Matilde invece non può fare a meno di provare un fastidio profondo per il rinato entusiasmo tra Marta e Vittorio.

Anticipazioni del 23 febbraio: tutto il Paradiso in apprensione per Silvana

È il giorno dell'intervento di Silvana e tutto il Paradiso è in apprensione per Matteo e sua madre. Le notizie dall'altra parte dell'oceano, però, non tarderanno ad arrivare.

Nel prossimo episodio le mosse di Irene e Marta

Irene chiede a Crespi di finanziare il progetto di Alfredo ma a sua insaputa: la venere sa bene quanto il fidanzato sia geloso di Leonardo.

Marta ringrazia Vittorio per il suo aiuto e, di fronte all'evidenza dei suoi sentimenti, prende una decisione sul suo rapporto con Tom.

Vito prende una decisione definitiva nell'episodio di venerdì

Maria spera in una riconciliazione con Vito, ma lui la tiene ancora a distanza e alla fine prende una decisione definitiva sul loro rapporto.