Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 22 febbraio: Vito e Maria si riavvicinano, ma durerà?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 22 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 21 febbraio

Vito, dopo aver ricevuto la confessione di Maria, ha potuto confrontarsi con Concetta. Molto scosso per quanto appreso, ha deciso di allontanare per il momento la sua fidanzata, che ne soffre. Armando, incuriosito dalla misteriosa Alba, ha deciso di dare una nuova possibilità a questa conoscenza. Marta racconta a Matilde dell'aiuto ricevuto da Vittorio, e mentre la Guarnieri pensa con nostalgia al passato, la Frigerio brucia di gelosia.

Anticipazioni del 22 febbraio: Armando scopre che....

Armando si lascia convincere a incontrare Alba una seconda volta, ma quando sta per arrivare all'appuntamento fa una scoperta inaspettata sulla donna.

Nel prossimo episodio Marcello conclude l'affare, Umberto ha perso

Marcello conclude il suo affare sotto gli occhi lividi di rabbia di Umberto. Poco prima di iniziare il servizio fotografico, Marta ha un'idea e rivoluziona tutto il programma.

Vito e Maria si riavvicinano nell'episodio di giovedì

Vito va da Maria per motivi di lavoro e i due si ritrovano di nuovo vicini.

Matilde invece continua a essere infastidita dal rapporto tra Vittorio e Marta.