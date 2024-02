Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 21 febbraio: è addio tra Vito e Maria? Marta pensa a Vittorio

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 21 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 20 febbraio

Vito è sconvolto per ciò che Maria gli ha confessato e si sfoga con Alfredo, anche Clara ne rimane stupita. Rosa ha un'idea per convincere Armando a incontrare Alba, la misteriosa corteggiatrice. Marcello ha trovato un armatore interessato al suo business. Nel frattempo Matteo e Silvana sono arrivati in America. Crespi rinnova a Irene l'invito a lavorare insieme. Tom cerca di aiutare Marta con il servizio fotografico, ma è Vittorio a darle quella carica di cui lei ha bisogno: per un attimo, i due ritrovano la loro complicità.

Anticipazioni del 21 febbraio: Vito allontana Maria

Concetta parla a Maria del suo incontro con Vito della sera prima. Lui intanto, ancora sconvolto dalla rivelazione della fidanzata, è deciso a tenere a distanza la maggiore delle sorelle Puglisi. Lei ne è però profondamente addolorata.

Nel prossimo episodio Armando va oltre le attese con Alba

Rosa ha convinto Armando a dare una possibilità alla misteriosa corteggiatrice. Con grande sorpresa, Alba stuzzica la sua curiosità e lo convince a fissare un secondo appuntamento a cena.

Marta e la nostalgia per Vittorio nell'episodio di mercoledì

Marta svela a Matilde che ha ricevuto l'aiuto di Vittorio per il servizio fotografico e la Frigerio ha un moto di gelosia. Nel frattempo, la Guarnieri ripensa ai primi tempi con Vittorio.