Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 19 ottobre: chi sta inseguendo Matteo di nascosto?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 19 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 18 ottobre

Mentre la giornata di Umberto è allietata dalla notizia della separazione di Marcello e Adelaide, quella di Flora è invece funestata da una lite con la Gramini. Vittorio vorrebbe aiutare Matilde nella preparazione della campagna promozionale per la Galleria Milano Moda, Matteo invece sta pensando di licenziarsi, ma Maria non è d'accordo.

Anticipazioni del 19 ottobre: qualcuno insegue Matteo

Matteo, convinto dai consigli e dalle rassicurazioni di Maria, confida alla madre di aver deciso di restare al Paradiso, nonostante il fastidio per le ingerenze di Marcello. Uscito dall'ospedale, però, il Portelli non si accorge che qualcuno lo sta seguendo e non sembra avere buone intenzioni.

Nel prossimo episodio della soap Matilde rivela a Tancredi che...

Vittorio ha offerto il suo aiuto nella creazione dello slogan da sottoporre alla Camera di Commercio in merito alla proposta di una collaborazione con il Giappone per la Galleria Milano Moda. Matilde decide di non tacere la cosa a Tancredi: quale sarà la reazione del Sant'Erasmo?

Alfredo si indebita per Irene nell'episodio di giovedì?

Alfredo è intenzionato a comprare un motorino ciclomotore per far colpo su Irene, nonostante non possa permetterselo. Prima di indebitarsi fino al collo, però, scopre che a lei non piacciono i motorini.

Dopo qualche resistenza, Umberto finalmente consegna a Marcello alcuni documenti di Adelaide.