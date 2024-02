Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 16 febbraio: Marta è in crisi, Maria confessa tutto a Vito

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 16 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 15 febbraio

Matteo, dopo aver salutato Maria, si congeda anche dagli amici più cari e si prepara a partire per l'America con sua madre. Rosa e Marcello intanto, presi dalla "missione" di trovare una fidanzata per Armando, si avvicinano sempre di più. Roberto invece è costretto a fare i conti con la realtà: Agata ha una cotta per lui e deve allontanarla provando a non ferirla.

Anticipazioni del 16 febbraio: Vittorio spiazzato da Marcello

Marcello fa la sua proposta di investimento a Vittorio, che rimane spiazzato.

Salvo continua a essere convinto che Elvira pensi ancora a lui. Clara invece motiva Alfredo a seguire il suo vero sogno.

Nel prossimo episodio Marta è in crisi

Marta è in un momento di grande confusione. Tom alla fine è partito per Londra e lei, oltre a non seguirlo, l'ha lasciato in sospeso. Come se non bastasse, vede le foto sviluppate del suo servizio fotografico alle ragazze madri, ma non ne è entusiasta. Nel frattempo le foto però finiscono anche nelle mani di Vittorio...

Maria e Vito alla resa dei conti nell'episodio di venerdì

L'ultimo incontro prima della partenza avuto con Matteo ha lasciato Maria molto scossa. Incerta sui propri sentimenti, la stilista del Paradiso non sa che fare ma di una cosa è certa: è stanca di mentire a Vito. Gli dà dunque un appuntamento, decisa a confessare i propri sentimenti per il Portelli.