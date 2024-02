Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 15 febbraio: Marcello e Rosa sempre più vicini!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 15 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 14 febbraio

Tom continua a corteggiare Marta ma lei non si fida, Umberto invece, indagando, ha scoperto qualcosa di interessante sull'americano. Ora anche Rosa ha deciso di appoggiare Salvatore e Marcello nella ricerca di una fidanzata per Armando. Matteo invece, pieno di sensi di colpa, si appresta a partire per l'America, ma non prima di aver salutato Maria.

Anticipazioni del 15 febbraio: Maria vuole confessare a Vito che...

Matteo è in partenza per l'America e, dopo Maria, saluta anche Marcello e i suoi amici più cari. Nel frattempo la Puglisi sta seriamente pensando di raccontare a Vito tutta la verità sui propri sentimenti verso il Portelli.

Marcello e Rosa sempre più vicini nell'episodio di giovedì

Marcello, intanto, coinvolge sempre di più Rosa nel suo piano per accasare Armando. Già rimasta precedentemente colpita dal Barbieri, la ragazza ha così l'opportunità di passare molto più tempo con lui.

Nel prossimo episodio Roberto allontana Agata

Roberto si è subito affezionato ad Agata, e ha sempre cercato di aiutarla da quando è arrivata al Paradiso. Lei dal canto suo ha subito preso una cotta per il pubblicitario. Il Landi ha però finalmente intuito senza possibilità d'errore che Agata ha un debole per lui, per questo ha deciso di cambiare atteggiamento verso la più giovane di casa Puglisi.