Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 14 febbraio: Matteo vuole salutare Maria prima della partenza

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 14 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 13 febbraio

Vito si propone come sostituto di Matteo, per tutto il tempo che lui sarà in America con la madre. Clara suggerisce ad Agata di esporsi un po' di più con Roberto per capire quali sono i suoi sentimenti. Marcello e Salvo vogliono cercare una nuova fidanzata per Armando, ma Rosa non sembra molto convinta. Umberto, preoccupato per Marta, decide di indagare su Tom, mentre lei ha preso una decisione riguardo al suo futuro a Milano. Per caso, si incontra con Vittorio e gli presenta Tom. Matteo, intanto, affida i suoi tormenti a Don Saverio.

Anticipazioni del 14 febbraio: Umberto ha scoperto qualcosa su Tom

Tom continua a corteggiare Marta ma lei non si fida e rimane sulla difensiva. Nel frattempo Umberto ha cominciato a fare ricerche sul conto dell'americano e ha anche scoperto qualcosa sul suo conto.

Nel prossimo episodio Rosa cede a Salvatore e Marcello

Prosegue il piano di Salvatore e Marcello di trovare una fidanzata ad Armando, all'insaputa del magazziniere. Intanto anche Rosa, inizialmente per niente d'accordo con questa trovata, sembra cedere ai due.

Matteo vuole salutere Maria nell'episodio di mercoledì

Matteo è in partenza per l'America, non senza rimorsi per quello che aver ceduto a Umberto comporterà per Marcello. C'è una cosa che però vuole fare prima di salire su quell'aereo: chiedere a Maria di vedersi per salutarla.