Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 10 ottobre: ecco chi è il cliente misterioso che Delia vuole evitare

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 10 ottobre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 9 ottobre

Salvo deve cedere alla realtà: non può competere con il nuovo fidanzato di Elvira, mentre Vittorio e Roberto devono correggere qualche irregolarità nella contabilità. Umberto è impressionato dall'aiuto che Flora è riuscita a fornire con Odile ad Adelaide: la contessa annuncia la sua partenza per Ginevra.

Anticipazioni del 10 ottobre: chi è il cliente che fa tremare Delia?

Delia confessa a Clara di conoscere quel cliente misterioso che il giorno prima ha evitato di servire al Paradiso e le spiega cosa è successo veramente con quell'uomo.

Nel prossimo episodio della soap Maria sempre più distante da Vito

Maria viene a sapere da Vittorio che Vito non può tornare a Milano in tempi brevi.

Matteo al contrario, come Salvatore ha modo di appurare, è alla ricerca di maggiore stabilità e di un lavoro, così Amato lo comunica a Marcello.

Una decisione importante su Villa Guarnieri nell'episodio di martedì

Adelaide annuncia a Marcello che si trasferirà per un lungo periodo a Ginevra e lui ne resta turbato. Nel frattempo succede qualcosa di inaspettato tra Flora e la contessa, che porta quest'ultima a prendere una decisione importante su Villa Guarnieri.