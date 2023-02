Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni delle trame dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore per la settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. La soap usualmente va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05, questa settimana andrà in onda anche di sabato.

Come sempre si potrà seguire Il Paradiso delle signore in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 27 febbraio

Finalmente i bozzetti di Maria vengono approvati e ora devono essere trasformati in prototipi, ma la giovane siciliana ha ancora qualche dubbio. Matilde scopre cosa pensa Vittorio di Diletta ed è sempre più infastidita dalla presenza della avvenente giornalista. Intanto Umberto suggerisce a Tancredi di parlare a Matilde del loro progetto, mentre continua la liaison tra Adelaide e Marcello. Clara capisce che Irene è interessata a Perico e ne rimane delusa. Ezio ha promesso a Gloria di confessare tutta la verità a Veronica, ma sul punto di farlo succede qualcosa che glielo impedisce: Gemma ha un malore improvviso e cade a terra svenuta.

Martedì 28 febbraio

Tancredi cerca di attirare Matilde dalla propria parte usando uno stratagemma. Alfredo cerca, come al solito, la complicità di Clara riguardo a Irene, ma questa volta non la trova. Ludovica è sempre più gelosa del rapporto che c'è tra Marcello e Adelaide. Matilde e Vittorio valutano se pubblicare o meno sul "Paradiso Market" un articolo di Diletta su un tema come l'educazione sessuale delle ragazze e Roberto interpella le Veneri. Dopo lo svenimento, le condizioni di Gemma destano preoccupazione ed Ezio comunica a Gloria che, per il momento, non può parlare con Veronica.

Mercoledì 1 marzo

Palma cerca di sondare le vere ambizioni del figlio e Francesco sembra avere qualcosa che lo blocca, ma quando Maria si trova in difficoltà con le stoffe per i suoi abiti, lui ha subito un'idea per aiutarla. Vittorio informa i suoi collaboratori che intende pubblicare l'articolo di Diletta sul "Paradiso Market" e la reazione di Matilde è immediata. Umberto inizia a essere insofferente verso le attenzioni reciproche di Adelaide e Marcello. Matilde prende una decisione riguardo al progetto di Tancredi. Dopo il malore, Gemma va in ospedale per degli accertamenti e riceve una diagnosi sconvolgente.

Giovedì 2 marzo

Gemma torna a casa, ma non riesce a raccontare la verità. Matilde è sempre più coinvolta nel progetto del marito. Diletta è felicissima che Vittorio abbia scelto di dedicare al suo articolo la copertina di "Paradiso Market". Maria rimprovera Francesco per aver preso un'iniziativa in atelier senza interpellarla, ma poi accetta le scuse e capisce che il ragazzo ha agito a fin di bene. Ezio non se la sente ancora di lasciare Veronica, ma giura amore eterno a Gloria. Nel frattempo Veronica ha un'intuizione sul reale stato di salute di Gemma e la mette con le spalle al muro. La ragazza confessa: è incinta.

Venerdì 3 marzo

Ezio vuole a tutti i costi convincere Carlos a prendersi le proprie responsabilità nei confronti di Gemma. Perico chiede per l'ennesima volta a Clara di aiutarlo a conquistare Irene e non si accorge di quanto dispiacere arrechi alla ragazza. Diletta passa a trovare Vittorio con un pretesto. Irene ringrazia Alfredo per aver preso un'iniziativa che l'ha fatta riavvicinare al padre e lo ringrazia in un modo del tutto inaspettato. Tancredi rivela a Matilde la verità sul suo progetto. Intanto Veronica consola la figlia, mentre Ezio cerca di rassicurare Gloria sul loro futuro.