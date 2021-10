Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 30 ottobre 2021: puntata speciale oggi su Rai1

Il Paradiso delle signore 6 torna oggi, sabato 30 ottobre 2021, su Rai1 alle 15:00 con una puntata speciale. Come mai, infatti, va in onda di sabato? Per recuperare l'appuntamento cancellato ieri, quando, nella fascia oraria solitamente destinata alla soap, è andato in onda lo speciale del TG1 dedicato all'incontro tra Mario Draghi e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, arrivato a Roma per il G20.

Dalle anticipazioni del nuovo appuntamento scopriamo che Stefania, Maria e Irene sono preoccupate per le condizioni di Paola, ma Dora porta buone notizie dall'ospedale dove la Venere è ricoverata.

Tina consegna il demo registrato da Anna a Vittorio, ma intimamente soffre perché lo sta ingannando. Giuseppe riceve notizie da Petra, la madre di suo figlio, che lo minaccia di metterlo nei guai se non le manderà altri soldi. Ezio apprende quello che Gloria ha fatto per Paola.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.