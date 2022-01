Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 28 gennaio 2022: Adelaide finisce in tribunale

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, venerdì 28 gennaio 2022, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Nelle anticipazioni due donne devono affrontare una situazione complessa: Tina rivede Sandro, Adelaide invece finisce in tribunale.

Adelaide è preoccupata perchè è stata convocata in tribunale e dovrà sostenere un interrogatorio in merito alla misteriosa scomparsa di Achille Ravasi. Salvo non vuole ancora parlare ad Anna della sua intenzione di comprare casa.

Tina e Sandro si ritrovano l'una di fronte all'altro dopo mesi di lontananza. Rientrata dall'interrogatorio con il magistrato, Adelaide prende una decisione inaspettata: per salvarsi non le resta che fuggire?

Gemma non sopporta di vedere la madre soffrire e spedisce una lettera a Gloria.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.