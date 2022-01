Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 26 gennaio 2022: Gemma scopre il segreto di Gloria

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 26 gennaio 2022, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Nelle anticipazioni Gemma scopre il segreto di Gloria, mentre Tina e Vittorio si lasciano andare alla passione.

Irene cerca di convincere il padre di Gabriella a non vendere l'appartamento dove vivono lei e Maria, mentre Salvo è molto interessato a comprarlo. Dante sembra essere riuscito a far abbassare le difese a Beatrice, mentre Umberto ha delle perplessità sul contratto con gli americani.

Gemma ascolta per caso una conversazione tra Gloria e Veronica, al Paradiso, e scopre tutto: Gloria è la madre di Stefania!

Tina e Vittorio si lasciano andare alla passione, ma il foulard della ragazza finisce sotto il letto di Conti.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.