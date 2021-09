Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 23 settembre 2021: Ludovica si dimette dal Circolo

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, giovedì 23 settembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni annunciano la decisione inattesa di Ludovica di abbandonare il Circolo.

Maria riceve una lettera da Rocco, ma secondo Irene il ragazzo scrive troppo poco alla sua amata. Ludovica scopre che Marcello non si è presentato volutamente al Circolo mentre lei lo aspettava per la serata di gala e ci resta male e decide di rassegnare le dimissioni come vice presidentessa. Vittorio inventa un escamotage per fare in modo che Gabriella possa partire senza preoccupazioni. Roberto ha notato le abilità giornalistiche di Stefania e la sprona a seguire il suo sogno. Dopo aver incontrato Flora, Adelaide confessa a Umberto di sentirsi sollevata.

Il paradiso delle signore torna in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 con la nuova stagione, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.