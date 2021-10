Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 21 ottobre 2021: Tina nel panico per la sua voce, ma Vittorio...

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, giovedì 21 ottobre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni sono cariche d'apprensione per Tina, che teme di perdere la sua voce nonostante le rassicurazioni del medico.

Tina, pur seguendo la cura prescrittale dal medico, continua ad essere preoccupata per la sua voce. Vittorio però, ignaro delle paure che agitano la ragazza, ottenuto l'ok per cambiare la sceneggiatura del film, le chiede di esibirsi al Circolo, alla presenza di Brivio e del produttore.

Salvatore vede Anna allontanarsi in macchina insieme a Roberto e inizia ad avere dei dubbi sulla natura effettiva del loro legame.

Armando riceve una telefonata da zia Ernesta, allarmata perché Gloria è scomparsa e il magazziniere, dopo vari tentativi per ritrovarla, si rivolge a Don Saverio.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.