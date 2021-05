Il Paradiso delle signore 5 in onda sabato 22 maggio 2021 su Rai1: le anticipazioni

Il Paradiso delle signore 5 andrà in onda eccezionalmente sabato 22 maggio 2021 su Rai1 alle 15:00, per recuperare la puntata non trasmessa giovedì: ecco le anticipazioni.

Il Paradiso delle signore 5 tornerà su Rai1 alle 15:00 anche sabato 22 maggio 2021, cosa piuttosto insolita per la soap che continua a macinare successi in fatto di ascolti (è l'appuntamento più seguito nel daytime di Rai1).

Ieri, giovedì 20 maggio, la puntata consueta prevista alle 15:55 non è andata in onda per via della diretta della conferenza stampa del premier Mario Draghi sul Decreto sostegni bis. L'ultima volta era successo il 21 gennaio, in quell'occasione l'episodio eliminato dal palinsesto all'ultimo momento era stato recuperato con un doppio appuntamento il giorno successivo. Questa volta invece il primo canale RAI ha deciso di cambiare strategia, schierando la puntata 155 de Il paradiso delle signore nella programmazione del sabato pomeriggio.

D'altronde l'occasione, in termini di concorrenza, era di quelle ghiotte: su Canale 5 alle 15:20 di sabato 22 maggio andrà in onda l'ultima puntata stagionale di Verissimo.

Cosa succederà al Paradiso delle signore eccezionalmente in onda di sabato? Dalle anticipazioni sappiamo che Marta è molto scoraggiata riguardo al suo matrimonio e si confronta con Umberto. Rocco riceve una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro. Maria invece, è preoccupata perché il padre vuole che torni in Sicilia dopo essersi sposata. Marcello, grazie a Ludovica, è uscito dal carcere mentre Fiorenza scopre che il ragazzo è stato in prigione e mette in atto il suo piano per prendersi una rivincita sulla Brancia. Al Paradiso: Gloria risponde a una telefonata per Stefania che la turba moltissimo. A Milano sta infatti per arrivare qualcuno che potrebbe svelare quel segreto che la Moreau nasconde così gelosamente.

A partire da lunedì 24 maggio la soap di Rai1 tornerà regolarmente in onda nel pomeriggio del primo canale - come sempre alle 15:55 - per l'ultima settimana prima delle vacanze estive. Niente panico, però: Il Paradiso delle signore 6 sarebbe già in lavorazione, pronto per il ritorno a partire da settembre.