Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 9 settembre 2020: Federico ha un'enorme sorpresa per suo padre

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda mercoledì 9 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40, nasconde una grande di Federico per suo padre: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 9 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:40. Le anticipazioni promettono ottime notizie per Luciano, vista la sorpresa che Federico, tornato dalla Svizzera, ha in serbo per l'uomo che l'ha cresciuto.

Roberta deve affrontare un esame difficile e le amiche la incoraggiano. Federico, intanto, torna a sorpresa dalla Svizzera e, camminando sulle sue gambe, riabbraccia il padre commosso.

Al Paradiso la vendita di beneficenza prevista per il Primo Maggio e organizzata con Don Saverio suscita la sensibilità di Armando, paladino della laicità della festa dei lavoratori, che dichiara di voler partecipare solo al corteo che sfilerà per la città.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 9 settembre 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 8 settembre 2020.