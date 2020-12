Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 4 dicembre 2020: Roberta è vittima di un incidente

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 4 dicembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni sono portatrici di una brutta notizia per Roberta, che sarà vittima di un incidente.

Silvia è angosciata per la situazione che si è venuta a creare con Federico e riceve il sostegno di Ernesta e Stefania. Marcello confessa a Salvo e ad Armando di non sentirsi tranquillo da quando il Mantovano si è rifatto vivo e nel frattempo Roberta è vittima di un incidente che non sembra affatto casuale. Federico torna a casa, ma solo per fare le valigie e trasferirsi n el nuovo appartamento di Luciano. Intanto si lavora al progetto grafico che animerà la vetrina del Paradiso per la festa di Sant'Ambrogio, mentre Maria decide di far partecipare anche Agnese al concorso "Regina per un giorno" all'insaputa della donna...

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 4 dicembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.