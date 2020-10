Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 30 ottobre 2020: Adelaide preoccupata per Umberto e i suoi affari

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, venerdì 30 ottobre 2020, con una nuova puntata, su Rai1 alle 15:55, e le anticipazioni vedono Adelaide in ansia per Umberto.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 30 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelle anticipazioni Adelaide è in ansia per Umberto e il perchè riguarda in qualche modo ancora una volta il Ravasi.

Laura si prepara ad affrontare una giornata intensa per la presentazione ufficiale dei dolci al Circolo in occasione del cocktail per la riapertura di tutte le attività economico-finanziarie della Banca Guarnieri. Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, propone a Umberto un affare che avrebbe dovuto concludere con Ravasi e questo aumenta le preoccupazioni di Adelaide.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.